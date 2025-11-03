- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
உலகக் கோப்பை செஸ்: இந்திய வீரர்கள் வெற்றி
பிடே உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டி கோவாவில் நடந்து வருகிறது.
கோவா,
பிடே உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டி கோவாவில் நடந்து வருகிறது. 8 ரவுண்ட் கொண்ட இந்த போட்டியில் இந்தியாவின் சூர்ய சேகர் கங்குலி, ரானவ் சத்வானி, கார்த்திக் வெங்கட்ராமன் ஆகியோர் தங்களது ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.
மகளிர் உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக் 0-2 என்ற கணக்கில் கிரீஸ் வீரர் ஸ்டாேமட்டிசிடம் தோற்று வெளியேறினார்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire