உலகக் கோப்பை செஸ்: பிரக்ஞானந்தா 3வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

உலகக் கோப்பை செஸ்: பிரக்ஞானந்தா 3வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
x
தினத்தந்தி 7 Nov 2025 12:18 AM IST
t-max-icont-min-icon

பிரக்ஞானந்தா, ஆஸ்திரேலியாவின் தெமுர் குபோகரோவை சந்தித்தார்.

கோவா,

‘பிடே’ உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டி கோவாவில் நடந்து வருகிறது. இது 8 சுற்றுகளை கொண்டது. இதில் நேற்று 2-வது சுற்றில் ரைபிரேக்கர் ஆட்டங்கள் நடந்தன. இந்திய வீரரான தமிழகத்தை சேர்ந்த பிரக்ஞானந்தா, ஆஸ்திரேலியாவின் தெமுர் குபோகரோவை சந்தித்தார்.

முதல் இரு ஆட்டங்கள் சமன் ஆன நிலையில் டைபிரேக்கரில் அதிவேகமாக காய்களை நகர்த்தும் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது. இதிலும் முதல் 4 ஆட்டங்களில் சமநிலை நீடித்தது. இதையடுத்து ஒதுக்கப்பட்ட மேலும் இரு ஆட்டங்களில் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்று ஒரு வழியாக 5-3 என்ற கணக்கில் குபோகரோவை வீழ்த்தி 3-வது சுற்றுக்குள் நுழைந்தார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X