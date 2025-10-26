உலக டேபிள் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் மணிகா பத்ரா
உலக டேபிள் டென்னிஸ் ஸ்டார் கண்டென்டர் போட்டி லண்டனில் நடந்து வருகிறது.
லண்டன்,
இதில் மகளிர் ஒற்றையர் 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் உலக தரவரிசையில் 43-வது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய வீராங்கனை மணிகா பத்ரா, தரவரிசையில் 12-வது இடத்தில் உள்ள சீனாவின் ஷி சூன்யாவை எதிர்கொண்டார்.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்திய மணிகா பத்ரா 11-6, 11-4, 8-11, 11-9 என்ற செட் கணக்கில் ஷி சூன்யாவ்க்கு அதிர்ச்சி அளித்து காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.
