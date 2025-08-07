கனடா ஓபன் டென்னிஸ்: நவோமி ஒசாகா இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற்றம்

image courtesy:twitter/@OBNmontreal

தினத்தந்தி 7 Aug 2025 7:08 PM IST
நவோமி ஒசாகா அரையிறுதியில் கிளாரா டாசன் உடன் மோதினார்.

டொராண்டோ,

பல முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள கனடா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி டொராண்டோ நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் நவோமி ஒசாகா (ஜப்பான்) - கிளாரா டாசன் (டென்மார்க்) மோதினர்.

இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஒசாகா 6-2 மற்றும் 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

இதில் நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதியில் முன்னணி வீராங்கனையான ரைபகினவை (கஜகஸ்தான்) வீழ்த்தி விக்டோரியா எம்போகோ (கனடா) இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.

நாளை நடைபெற உள்ள இறுதிப்போட்டியில் விக்டோரியா எம்போகோ - நவோமி ஒசாகா பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ளனர்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

