இன்று மாலை வருகிறது 'தேவரா' டிரெய்லர்

BRUTAL CARNAGE ON THE WAY #DevaraTrailer day is here Just 8⃣ more hours to go #Devara Overseas release by #HamsiniEntertainment #DevaraOnSept27th Man of Masses @tarak9999 #SaifAliKhan #KoratalaSiva @anirudhofficial @NTRArtsOfficial @YuvasudhaArts @DevaraMovie pic.twitter.com/CVT3OxqRJw