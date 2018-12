மாவட்ட செய்திகள்

யானைகள் நலவாழ்வு முகாமை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கோரி முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற 50 பேர் கைது + "||" + More than 50 people were arrested for attempting to block the elephant welfare camp

யானைகள் நலவாழ்வு முகாமை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கோரி முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற 50 பேர் கைது