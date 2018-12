மாவட்ட செய்திகள்

‘கஜா’ புயலால் சேதமான வீடுகள்: பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வங்கி கணக்கில் நிவாரணம் செலுத்தப்படும் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Damaged houses by 'kajah' storm: Repayment will be paid to the bank account of the victims - collector information

