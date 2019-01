மாவட்ட செய்திகள்

சின்னாண்டிபாளையம் குளம் அருகே குப்பை கிடங்கு அமைக்க தடை விதிக்க வேண்டும்; கலெக்டரிடம், பொதுமக்கள் மனு + "||" + The garbage warehouse should be banned Public petition

சின்னாண்டிபாளையம் குளம் அருகே குப்பை கிடங்கு அமைக்க தடை விதிக்க வேண்டும்; கலெக்டரிடம், பொதுமக்கள் மனு