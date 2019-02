மாவட்ட செய்திகள்

காங்கேயம் அருகே தொட்டிக்கரி தொழிற்சாலை தொடங்கும் பணியை நிறுத்தவேண்டும் கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + The work of the tube factory should be stopped Villagers Petition to the collector

காங்கேயம் அருகே தொட்டிக்கரி தொழிற்சாலை தொடங்கும் பணியை நிறுத்தவேண்டும் கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு