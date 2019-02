மாவட்ட செய்திகள்

ஆப்பக்கூடல் பேரூராட்சி துப்புரவு தொழிலாளர்களின் சம்பளம் ரூ.14¼ லட்சம் கையாடல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் புகார் மனு + "||" + Appakkutal panchayat Cleanup workers' salaries embezzlement The police filed a complaint in the Superintendent's Office

