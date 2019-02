மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 22–ந்தேதிக்குள் “ஆதிச்சநல்லூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களை ஆய்வுக்காக அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புங்கள்” தொல்லியல் துறைக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Within the coming 22 "Send products found in Adichanallur to US for research" Arbitration orders for archeology department

