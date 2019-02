மாவட்ட செய்திகள்

ராஜபாளையத்தில் விபத்துகளை தவிர்க்க வாகன போக்குவரத்தில் மாற்றம் வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Avoid accidents Vehicle traffic should be changed Petition to the collector

ராஜபாளையத்தில் விபத்துகளை தவிர்க்க வாகன போக்குவரத்தில் மாற்றம் வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு