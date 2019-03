மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிப்பட்டு சோதனைச்சாவடியில் ரூ.4 கோடி தங்க, வைர நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + At the pallipattu checkpoint Rs 4 crore Gold and diamond jewelry confiscated Election officials

பள்ளிப்பட்டு சோதனைச்சாவடியில் ரூ.4 கோடி தங்க, வைர நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை