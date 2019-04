மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல்காந்தி பிரதமராக வந்தால் புதுவையில் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தடை இல்லாமல் செயல்படுத்தப்படும் - காங்கிரஸ் தலைவர் நமச்சிவாயம் உறுதி + "||" + If Rahul Gandhi becomes Prime Minister In New Delhi, people's welfare schemes will be implemented without a ban - Congress leader Namachchivayam Confirmed

ராகுல்காந்தி பிரதமராக வந்தால் புதுவையில் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தடை இல்லாமல் செயல்படுத்தப்படும் - காங்கிரஸ் தலைவர் நமச்சிவாயம் உறுதி