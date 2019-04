மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை விமான நிலையத்தில் ரூ.28¾ லட்சம் தங்கம் பறிமுதல் ராமநாதபுரம், திருச்சியை சேர்ந்தவர்கள் சிக்கினர் + "||" + Gold seized at Madurai airport Ramanathapuram and Trichy people were trapped

மதுரை விமான நிலையத்தில் ரூ.28¾ லட்சம் தங்கம் பறிமுதல் ராமநாதபுரம், திருச்சியை சேர்ந்தவர்கள் சிக்கினர்