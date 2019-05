மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை அருகே ஊருணிகளில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் ஐகோர்ட்டு உத்தரவுப்படி பணி தொடங்கியது + "||" + The occupation of the villages near Manamadurai The work began with the order of the Court

மானாமதுரை அருகே ஊருணிகளில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் ஐகோர்ட்டு உத்தரவுப்படி பணி தொடங்கியது