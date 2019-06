மாவட்ட செய்திகள்

‘நிபா’ வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க பஸ், ரெயில் நிலையத்தில் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய நடவடிக்கை; சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் ராமன் தகவல் + "||" + To prevent the spread of Nipah virus Bus, train station Measures to perform medical examination

