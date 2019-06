மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவ உபகரணங்கள் செயல்படுகின்றனவா? அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் ஆய்வு செய்ய 3 பேர் குழு, மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Do medical equipment work? A group of 3 to study in government hospitals Madurai High Court Order

மருத்துவ உபகரணங்கள் செயல்படுகின்றனவா? அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் ஆய்வு செய்ய 3 பேர் குழு, மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு