மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழை: வீடுகளுக்குள் புகுந்த தண்ணீரால் பரிதவித்த பொதுமக்கள் + "||" + Heavy rains in Salem district: The civilians who were flooded with water entering their homes

சேலம் மாவட்டத்தில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழை: வீடுகளுக்குள் புகுந்த தண்ணீரால் பரிதவித்த பொதுமக்கள்