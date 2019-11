மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் அடிப்படை வசதி கேட்டு தெருக்களில் கருப்புக்கொடி கட்டி 2-வது நாளாக போராட்டம் + "||" + In Theni On the streets asking for basic amenities Carrying a black flag Struggle for the 2nd day

தேனியில் அடிப்படை வசதி கேட்டு தெருக்களில் கருப்புக்கொடி கட்டி 2-வது நாளாக போராட்டம்