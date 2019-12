மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவையொட்டி மலைக்கோட்டை உச்சியில் நாளை மகாதீபம் + "||" + Mahadeepam tomorrow at the top of the hill fort

கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவையொட்டி மலைக்கோட்டை உச்சியில் நாளை மகாதீபம்