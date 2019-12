மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒரே கட்டமாக நடத்த வேண்டும் - அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தி.மு.க., கம்யூனிஸ்டு கோரிக்கை + "||" + Local elections Will hold the same phase- DMK, Communist demand at all party meeting

