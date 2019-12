போலி ஆவணங்களை கொடுத்து ரூ.3 கோடி கடன் பெற்றதாக புகார்: தொழிலதிபரிடம் சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் விசாரணை

மாவட்ட செய்திகள்

போலி ஆவணங்களை கொடுத்து ரூ.3 கோடி கடன் பெற்றதாக புகார்: தொழிலதிபரிடம் சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் விசாரணை + "||" + Giving fake documents Rs 3 crore for the reporting of loan To businessman CBI Officers are investigating

போலி ஆவணங்களை கொடுத்து ரூ.3 கோடி கடன் பெற்றதாக புகார்: தொழிலதிபரிடம் சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் விசாரணை