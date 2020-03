மாவட்ட செய்திகள்

கழிவுகளை கடலில் கலக்க விட்ட விவகாரம் கன்னியாகுமரியில் 9 விடுதிகள் மீது நடவடிக்கை + "||" + The issue of mixing waste into the sea Action on 9 hotels in Kanyakumari

கழிவுகளை கடலில் கலக்க விட்ட விவகாரம் கன்னியாகுமரியில் 9 விடுதிகள் மீது நடவடிக்கை