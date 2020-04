மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கை மீறிய 383 பேர் கைது; 305 வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + 383 persons arrested for violating curfew in Tirupur district; 305 confiscation of vehicles

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கை மீறிய 383 பேர் கைது; 305 வாகனங்கள் பறிமுதல்