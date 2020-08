மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை: திற்பரப்பு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு + "||" + Heavy rains with hurricane force winds in Kumari: Flooding in Tirprappu Falls

குமரியில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை: திற்பரப்பு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு