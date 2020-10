மாவட்ட செய்திகள்

படப்பையில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ரூ.2¼ லட்சம் கொள்ளை + "||" + Rs 20 lakh robbery by breaking the lock of the house in Padappai

படப்பையில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ரூ.2¼ லட்சம் கொள்ளை