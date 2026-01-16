இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 16-01-2026

இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 16-01-2026
தினத்தந்தி 16 Jan 2026 8:55 AM IST (Updated: 16 Jan 2026 8:56 AM IST)
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.


2026-01-16 03:25:53
  • 16 Jan 2026 8:56 AM IST

    தம்பதிகளிடையே அன்பு பெருகும்... இன்றைய ராசிபலன் 16.01.2026 


    தனுசு

    தங்களுக்கு தேவையானவைகளை நிறைவு செய்து கொள்வீர்கள். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும். வியாபாரம் செழிக்கும். தம்பதிகளின் அன்யோன்யம் பெருகும். நண்பர்கள் மத்தியில் அந்தஸ்து உயரும். ஆபரணங்கள் வாங்குவீர்கள். பெண்களுக்கு இடுப்பு கை, கால் வலி நீங்கும். மாணவர்கள் பகுதி படிப்பில் சேருவர்.

    அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

