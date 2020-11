மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர்-பாளையங்கோட்டை இடையே ரூ.165 கோடியில் சாலை பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும் எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல் + "||" + Edappadi Palanisamy has informed that the road works between Thiruchendur and Palayankottai at a cost of Rs. 165 crore will be started soon

