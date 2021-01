மாவட்ட செய்திகள்

சத்தியமங்கலம் அருகே தொடர் மழையால் நெல் பயிர்கள் சாய்ந்தன + "||" + Paddy crops were uprooted due to continuous rains near Satyamangalam

