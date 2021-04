மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில் நிலையங்களில் முககவசம் அணியாத பயணிகளிடம் இருந்து ரூ.1 லட்சத்து 45 ஆயிரம் அபராதம் வசூல் + "||" + Rs 1 lakh 45 thousand fine collected from passengers do not wear Mask at railway stations

