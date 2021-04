மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்க அறிவுரை தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள் விரைந்து செயல்பட்டு இறப்பு விகிதத்தை குறைக்க வேண்டும் + "||" + Private hospitals are advised to act quickly and reduce the mortality rate to provide immediate treatment to corona patients

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்க அறிவுரை தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள் விரைந்து செயல்பட்டு இறப்பு விகிதத்தை குறைக்க வேண்டும்