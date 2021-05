மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைகிறது; பரிசோதனை செய்தவர்களில் 5.8 சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே கொரோனா தொற்று + "||" + The incidence in Mumbai continues to decline as only 58 per cent of those tested have corona infection

