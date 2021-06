மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்திலேயே காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் முதல் இடம்: 45 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு 8.51 சதவீதம் கொரோனா தடுப்பூசி சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Kanchipuram district ranks first in Tamil Nadu: 8.51 per cent of people under the age of 45 are vaccinated against corona

