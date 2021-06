மாவட்ட செய்திகள்

உத்திரமேரூர் தனியார் காப்பகத்தில் தங்கியிருந்த 36 குழந்தைகள் உள்பட 43 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Corona infection infected 43 people, including 36 children, who were staying in a private shelter in Uttiramerur

உத்திரமேரூர் தனியார் காப்பகத்தில் தங்கியிருந்த 36 குழந்தைகள் உள்பட 43 பேருக்கு கொரோனா தொற்று