மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Excitement as the roof of the school collapsed at the Corona vaccination camp

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு