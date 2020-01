தேசிய செய்திகள்

அரசு வாகனங்களை எப்போது மின்சக்தியில் இயக்குவீர்கள்? - மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + When do you run state vehicles on electricity? - Supreme Court Notice to Central Government

அரசு வாகனங்களை எப்போது மின்சக்தியில் இயக்குவீர்கள்? - மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ்