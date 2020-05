தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு சமுதாய பரவல் நிலையை எட்டவில்லை - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Corona prevalence in India does not reach community level - Central Government

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு சமுதாய பரவல் நிலையை எட்டவில்லை - மத்திய அரசு தகவல்