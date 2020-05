தேசிய செய்திகள்

ஏழைகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பணம் செலுத்துங்கள்: மத்திய அரசுக்கு, ராகுல் காந்தி கோரிக்கை + "||" + Pay directly into the bank account of the poor: Rahul Gandhi's demand for central government

ஏழைகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பணம் செலுத்துங்கள்: மத்திய அரசுக்கு, ராகுல் காந்தி கோரிக்கை