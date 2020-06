தேசிய செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு படுக்கைகள் ஒதுக்க லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வாங்கும் தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள்: கெஜ்ரிவால் கடும் எச்சரிக்கை + "||" + Private hospitals buying millions of rupees to allocate beds for Corona patients: Kejriwal cautioned

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு படுக்கைகள் ஒதுக்க லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வாங்கும் தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள்: கெஜ்ரிவால் கடும் எச்சரிக்கை