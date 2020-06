தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்த, திருமணம் செய்ய அனுமதி - தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு + "||" + Pilgrims at Tirupati Ezumalayayan Temple are allowed to marry and pay tribute - Devasthanam Announcement

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்த, திருமணம் செய்ய அனுமதி - தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு