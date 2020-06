தேசிய செய்திகள்

புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்ய வேண்டும்: மாநில அரசுகளுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Cancellation of cases against migrant workers: Supreme Court directive for state governments

புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்ய வேண்டும்: மாநில அரசுகளுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு