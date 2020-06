தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கினால் கொரோனாவால் ஏற்படவிருந்த உயிரிழப்புகள் தடுக்கப்பட்டுள்ளது - பிரதமர் மோடி + "||" + Corona deaths have been prevented by curfew - Prime Minister Modi

ஊரடங்கினால் கொரோனாவால் ஏற்படவிருந்த உயிரிழப்புகள் தடுக்கப்பட்டுள்ளது - பிரதமர் மோடி