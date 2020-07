தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனாவை தடுக்க தடுப்பூசி தயார்; சுதந்திர தினம் முதல் போட அதிவேக நடவடிக்கை + "||" + Vaccine ready to prevent coronavirus in India; Fastest action to put on Independence Day

