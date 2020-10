தேசிய செய்திகள்

ஐ.நா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு சீனா,ரஷியா பாகிஸ்தான் தேர்வு -அமெரிக்கா கண்டனம் + "||" + Pakistan, China re-elected to UNHRC; US slams United Nations for electing 'authoritarian regimes'

ஐ.நா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு சீனா,ரஷியா பாகிஸ்தான் தேர்வு -அமெரிக்கா கண்டனம்