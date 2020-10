தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்: பாகிஸ்தான் டிரோனை சுட்டு வீழ்த்தியது இந்திய ராணுவம் + "||" + Pakistan Amry quadcopter shot down by Indian Army this morning in the Keran Sector of Jammu and Kashmir.

