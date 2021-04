தேசிய செய்திகள்

கடந்த 2 ஆண்டுகளில் ரெயில் விபத்துகள் கணிசமாக குறைந்துள்ளன: மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல் + "||" + Rail accidents have dropped significantly in the last 2 years; Union Minister Piyush Goyal

கடந்த 2 ஆண்டுகளில் ரெயில் விபத்துகள் கணிசமாக குறைந்துள்ளன: மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல்