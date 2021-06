தேசிய செய்திகள்

ரஷ்யாவின் ‘ஸ்புட்னிக்’ தடுப்பு மருந்தை வாங்க பேச்சுவார்த்தை: மும்பை மாநகராட்சி + "||" + Sputnik V Supply In Mumbai To Start From June Even As BMC Rejects 9 Vaccine Supply Bidders

ரஷ்யாவின் ‘ஸ்புட்னிக்’ தடுப்பு மருந்தை வாங்க பேச்சுவார்த்தை: மும்பை மாநகராட்சி