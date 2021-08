தேசிய செய்திகள்

‘சிவன்’ முதல்-மந்திரியாக உள்ளபோது மத்தியபிரதேசத்தை கொரோனா எப்படி பாதிக்கும்?’ - பா.ஜ.க. பொதுச்செயலாளர் + "||" + Covid Cant Harm Madhya Pradesh Where shiv Is Chief Minister: BJP Leader

‘சிவன்’ முதல்-மந்திரியாக உள்ளபோது மத்தியபிரதேசத்தை கொரோனா எப்படி பாதிக்கும்?’ - பா.ஜ.க. பொதுச்செயலாளர்