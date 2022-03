தேசிய செய்திகள்

நீதிபதி தலைமையில் அறங்காவலர் குழு அமைக்க கோரி மேல்முறையீட்டு மனு: தமிழக அரசு பதில் அளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Appeal seeking setting up of a panel of trustees headed by a judge: Supreme Court orders the Tamil Nadu government to respond

நீதிபதி தலைமையில் அறங்காவலர் குழு அமைக்க கோரி மேல்முறையீட்டு மனு: தமிழக அரசு பதில் அளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு